دوري روشن.. التعادل بهدف لمثله يتكرر في مواجهتي الطائي مع الاتفاق والفيحاء مع الرياض

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حضر التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مواجهتين أقيمتا مساء الجمعة لحساب الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024″، حيث استضاف الطائي في الأولى منها نظيره الاتفاق، فيما حل الرياض ضيفاً على الفيحاء في المواجهة الثانية.

وكان السباق بتسجيل الاتفاق السباق في تسجيل هدفه مع مضيفه الطائي بواسطة لاعبه أكامبي عند الدقيقة 18، فيما جاء هدف التعادل لأصحاب الأرض قبيل نهاية الشوط الأول، وتحديداً عند الدقيقة 45+4 عن طريق لاعبه فرجيل ميسيدجان، وليتقاسما نقاط المباراة بواقع نقطة لكلٍ منهما، أسهمت في رفع رصيد الطائي إلى 22 نقطة في المركز الـ 16 وهو أحد المراكز المهددة بالهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى، في حين وصل الاتفاق إلى النقطة 35 في المركز السادس.

بدورها كان الفيحاء المبادر بتسجيل هدفه في المباراة الثانية مع الرياض التي أقيمت في المجمعة، عن طريق لاعبه هنري أونيكورو عند الدقيقة 30 من عمر المباراة، قبل أن يدرك الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 64 عن بواسطة نوليدج موسونا.

هذا التعادل الذي حضر في مواجهة المجمعة رفع به الفيحاء رصيده النقطي إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق دوري روشن، ومثله أضاف الرياض نقطة جديدة إلى رصيده النقطي ليصل به حتى 24 نقطة في المركز الرابع عشر.