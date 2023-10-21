دوري روشن.. الهلال يتخطى الخليج بهدف نظيف والفتح يتغلب على أبها برباعية

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تغلب فريق الهلال على ضيفه الخليج بهدف نظيف, في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم الهلال الصربي ميتروفيتش عند الدقيقة 30 من مجريات المباراة, معززاً بهذا الهدف صدارة فريقه للدوري بـ26 نقطة, بينما تجمد رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز 12.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء, حقق فريق الفتح فوزاً عريضاً على ضيفه أبها بنتيجة 4 – 1, جاءت عن طريق كل من مراد باتنا 21, دجانيني 45+4, زيلارين 70, عباس الحسن 90+9, بينما سجل هدف أبها الوحيد لاعبه زكريا سامي.

وبهذه النتيجة رفع فريق الفتح رصيده النقطي إلى 20 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً, فيما بقي أبها في المركز 16 بـ7 نقاط.