دوري روشن.. 8 أندية تحصل على الرخصة الآسيوية

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قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها الذي انعقد أمس الأحد برئاسة أ. عبدالعزيز الحميدي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء د. ماجد السليمان، والمحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر، وم.أحمد حناوي وأ. ناصر لرقط ومقرر اللجنة أ.روان الحربي، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية والمحلية للموسم الرياضي 2022-2023م لأندية (الهلال – الفيحاء- الاتحاد – النصر – الفتح – أبها – العدالة – الباطن) وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية،القانونية، والمالية) المنصوص عليهها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة عدم منح أندية (الشباب، التعاون، الطائي، ضمك، الاتفاق، الوحدة، الخليج) الرخضة الآسيوية والمحلية لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برايطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 20 مايو 2023.