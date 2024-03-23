دولة أوروبية تعلق استخدام “تيليغرام” مؤقتا

ووافق القاضي سانتياغو بيدراز على حظر خدمات تيليغرام في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات. وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام.

ولم ترد شركة تيليغرام حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.