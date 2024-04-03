دولة رئيس وزراء مملكة إسبانيا يغادر جدة

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غادر جدة اليوم، دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم (وزير مرافق)، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.