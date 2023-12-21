ديوانية الحسين التاريخية توقع اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات الثقافية والعلمية مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا

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‏وقعت ديوانية الحسين التاريخية في مدينة الرياض اتفاقية شراكة مجتمعية ثقافية مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا وذلك ضمن البرامج و الفعاليات التي تنفذها الديوانية حيث مثل في التوقيع عن ديوانية الحسين التاريخية عبد العزيز بن سليمان الحسين و مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا الدكتور سالم البلوي بحضور عدد من رموز العمل المجتمعي والثقافي حيث ضمنت هذه الاتفاقية التعاون والتكامل في إقامة مبادرات ثقافية أدبية مجتمعية مشتركة وكذلك تبادل الخبرات العملية الثقافية ، و عبر الدكتور سالم عبدالرحمن البلوي عن سعادته بهذه الإتفاقية والتي تعد استكمالاً لتعاون سابق في عدد من المبادرات الوطنية والتوعوية وأكد على أن مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا يعد ديوانية ال حسين التاريخية نموذجاً وطنيًا حترافيًّا لإقامة الفعاليات الثقافية والأدبية والاجتماعية لما تتمتع به من عراقة وتاريخ طويل يمتد لأكثر من مائة عام ليؤكد عبدالعزيز الحسين عن اعتزازه بالشراكة مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا وعطائه الثقافي ومبادراته النوعية وأكد عدد الحضور على أهمية مثل هذه الشراكات لما يخدم مصلحة الوطن ونشر الوعي الثقافي الوطني والمعرفي الإيجابي.