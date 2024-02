ديوان المظالم يقيم ورشة عمل لتوفيق ممارسات الجهات الحكومية مع المبادئ والأحكام القضائية

المناطق_واس

أقام مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم أمس، ورشة عمل بعنوان (توفيق الممارسات الإداريّة للجهات الحكومية مع ما يصدر من مبادئ وأحكام قضائية) وذلك لمنسوبي إدارات الشؤون القانونية بمديريات الدفاع المدني بمناطق المملكة.

وتعددت الموضوعات التي طرحها المشاركون في الورشة، التي أقيمت في مركز التدريب العدلي بالرياض، حيث تم من خلالها تناول الممارسات الإدارية وتوفيقها مع المبادئ والأحكام القضائية بديوان المظالم، على اعتبارها مرجعًا قانونيًا ومستندًا يتم الاستفادة منه في مراجعة الأعمال والإجراءات الإدارية بالجهات الحكومية، بما يضمن سلامتها.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم يقيم عديدًا من الندوات والورش في ذات السياق؛ انطلاقًا من دوره في نشر المعرفة القانونية بشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية.