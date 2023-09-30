ديوان المظالم يكثف جهوده لنشر المعلومة القضائية مترجمة

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أعلن ديوان المظالم وبالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة, عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري شاملة أنظمة وأحكام ومبادئ وأدلة إرشادية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية والمعرفية عن ديوان المظالم ومبادراته الدائمة للنشر إلى اللغة الإنجليزية؛ بهدف توسيع أفق المعرفة بالقانون الإداري في المملكة وما يندرج تحته من معلومات ورسائل.

يذكر أن ديوان المظالم يعمل على ترجمة الأنظمة واللوائح، والأحكام والسوابق القضائية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية وما في سياقها من الأدلة الإرشادية والمعلومات والإجراءات القضائية الرقمية, كما يقوم الفريق المسؤول على ترجمة شاملة لمواد ديوان المظالم المنشورة مابين رسائل إعلامية وإخبارية ومواد توعوية وقانونية، وبلغات متعددة، من خلال حسابه الرسمي في منصة “اكس” الرقمية ونشر التوعية القضائية باللغة الإنجليزية.