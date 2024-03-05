ديوان المظالم يوقّع اتفاقية برنامج “مساعد” مع علم

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وقّع ديوان المظالم اليوم، اتفاقية (برنامج مساعد) تقضي بمشاركة البيانات مع شركة علم المتخصصة في تقديم الحلول والمشاريع الرقمية وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة للبيانات الحكومية.

ووقع الاتفاقية الأمين العام لمجلس القضاء الإداري مُمَثلًا لديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، حيث تهدف إلى الاستفادة من نظام المساعد المعرفي الذكي؛ لتسهيل البحث في السوابق القضائية، والتشريعات الحديثة، وصولاً للتنبؤ بالحكم القضائي.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء نظام متطور عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكّن القضاة والباحثين وكل المستفيدين من خدمات ديوان المظالم الرقمية من الحصول على معلومات قضائية مصنفة ومنظمة بشكل فعّال، كما تهدف الاتفاقية إلى تحليل بيانات القضايا والأحكام والتشريعات واستنتاج العلاقات والتشابه بينها، وتوفير أدوات للتنبؤ بالحكم المتوقع من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الحد من تدفق القضايا على المحاكم، وتسهيل عرض السوابق القضائية والأنظمة والتشريعات الحديثة على القاضي، وإتمام العملية القضائية بجودة عالية، كل هذا في إطار جهود ديوان المظالم لتحديث وتحسين الأنظمة وتجويد الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بشكل حديث ودقيق يواكب تطورات العصر الجديد.