“ذكاء” مدعوم من جوجل يشارك بألعاب الفيديو

تعمل شركة “جوجل”، على تطوير ذكاء اصطناعي يشارك المُستخدمين اللعب بـ”ألعاب الفيديو”، بعدما جرى تدريب تلك الأداة على تعلم مهارات الألعاب حتى تلعب مثل الإنسان.

وتطبق الشركة حالياً هذا الأمر على العديد من الألعاب بينها الشطرنج، حيث برعت الأداة في فهم مجموعة واسعة من عوالم الألعاب وتنفيذ المهام داخلها وفقاً للتعليمات.

ووفق ما تخطط إليه الشركة فإن أداة “SIMA “، تتقن اللعب بأي لعبة فيديو بما فيها الألعاب التي ليس لها مسار خطي لإنهاء اللعبة، مع عدم وجود الحاجة إلى واجهة برمجة تطبيقات مخصصة لتشغيل الألعاب.

وسبق وأعلنت شركة “جوجل”، إعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، بعد التوقف المؤقت جراء رصد عدم دقة بعض الصور التاريخية.