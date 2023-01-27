رأسيات جونيور تمنح الشباب انتصارا صعبا أمام الطائي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على مضيفه الطائي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقدمة من الجولة 18 من عمر دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح أمير سعيود أهداف اللقاء لصالح الطائي في الدقيقة التاسعة، بعدما انفرد بحارس الشباب كيم ووضع الكرة على يمينه ببراعة.

وفي الدقيقة 18، سجل كارلوس جونيور هدف التعادل للشباب من ضربة رأسية رائعة على يمين حارس الطائي.

وعاد جونيور من جديد ليسجل من جديد للشباب في الدقيقة 38، وأيضًا من ضربة رأسية على يسار حارس الطائي.