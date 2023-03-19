رئاسة الحرمين تقدم حزمة من خدماتها لقاصدي المسجد الحرام

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، حزمة من خدماتها النوعية لقاصدي البيت العتيق من المعتمرين وضيوف الرحمن.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع الكتيبات والمطويات لـ 1.600 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 20.000 مستفيد، إلى جانب 100.000 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 19.200 مستفيد.

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.150 مستفيداً، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و31.600 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4.300 لتر من معقمات الأيدي، و 4.100 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 4.000 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 33.400 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 735 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 1.781 مستفيداً، إلى جانب فرش 25.000 سجاد بالمسجد الحرام، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 38.824 مستفيداً.