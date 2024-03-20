رئاسة الشؤون الدينية تفعّل مبادرة تعزيز مكانة أئمة ومؤذني الحرمين لإيصال رسالة الوسطية للعالم

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‎تعد مبادرة تعزيز مكانة أصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين؛ تفعيلاً عملياً لمبدأ الشورى الرصين في الإسلام، وتبادل الآراء والمقترحات، وتعميق المبادرات الدينية النوعية؛ مما يثمر في فاعلية دور الأئمة والمؤذنين في إيصال أثر رسالة الحرمين الشريفين الدينية الإيجابية عالميًا خلال شهر رمضان المبارك.

‎وقال معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: إن الرئاسة حرصت على تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين؛ استشعارًا بالمسؤولية العظيمة التي خُصَّت بها المملكة من رعاية وإعمار الحرمين دينيًا، وللبلوغ بالمستهدفات الدينية للحرمين عالميًا، فضلًا عن إثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًا خلال شهر رمضان المبارك.

‎‏وأكّد الشيخ السديس أن مبادرة تعزيز مكانة الأئمة والمؤذنين تعد من مرتكزات رسالة رئاسة الشؤون الدينية؛ لتعظيم قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتعزيز الرحلة الإيمانية، للقاصدين خلال الشهر الكريم من خلال إعداد برامج إرشادية وتوجيهية ودروس لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.