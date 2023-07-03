“رئاسة شؤون الحرمين” توزع أكثر من 2 مليون كمامة داخل المسجد الحرام خلال حج هذا العام

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال برنامج “وقايتك كمامتك “، أكثر من (2) مليون كمامة وزعت على الحجاج خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير الادارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن السويهري أن البرنامج يأتي ضمن برامج الادارة لموسم حج هذا العام، الذي كان يستهدف تقديم الخدمات وتوفيرها لقاصدي بيت الله وحرصاً على الحفاظ على صحتهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل صحة وسلامة.

وأضاف ينفذ البرنامج للعام الثالث على التوالي وقدم هذا الموسم أكثر من مليوني كمامة من خلال الكونترات والفرق الميدانية المتواجده داخل المسجد الحرام وأروقته على مدار الساعة.

وأكد أن البرنامج يسعى لرفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بلبس الكمامة ودورها في الوقاية من عدد من الأمراض التنفسية التي قد تنتقل من شخص لأخر.