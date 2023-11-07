رئيسة وزراء بنغلاديش تؤكد أن المرأة في طليعة جهود التنمية الاجتماعية في بلادها

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شدَّدت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، على أنَّ الإسلام هو دين الرحمة والإنسانية والتناغم، لافتة النظر إلى أنَّ أول من دخل في الإسلام هي السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام.

ونوهت دولتها في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام “المكانة والتمكين”، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري في جدة، بالمبادرات الرائدة للمملكة لتعزيز مشاركة النساء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

واستعرضت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش جانباً من جهود بنغلاديش الشعبية في المحافظة على حقوق النساء، وتكريسها في الدستور وذلك منذ عهد المؤسس الرئيس مجيب الرحمن، مؤكدةً أن المرأة في طليعة جهود التنمية الاجتماعية في بنغلاديش، وأنه يوجد حالياً 73 امرأة يحملن عضوية البرلمان.

ودعت الشيخة حسينة النساء إلى إحداث التغيير بأنفسهن أولاً، مشيرة إلى أنَّ حزبها السياسي يعمل على زيادة مشاركة وتمثيل النساء على المستويات كافة، وأنها تحاول إزالة جميع العوائق التي تمنع النساء من الانخراط في صنع القرار.

وكشفت أنَّ بنغلاديش تستضيف الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، وهي إحدى المؤسسات المتفرعة عن منظمة التعاون الإسلامي، مبينة أن هذه الجامعة المميزة تحتضن الكثير من الطلاب والطالبات في العالم الإسلامي، وأن بنغلاديش تشجع الطالبات من جميع الدول الإسلامية على الدراسة فيها.

وأدانت دولة الشيخة حسينة واجد، الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والأطفال في غزة، ودعت كافة الأطراف إلى ضمان الحماية الإنسانية والمساعدات وأن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيةً إلى الوقف الفوري لهذه لحرب البشعة والعقاب الجماعي والاحتلال غير القانوني بحق الفلسطينيين.