رئيس أمن الدولة : ميزانية هذا العام تؤكد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل المواطن والحفاظ على أمنه وتحقيق طموحاته وسبل العيش الكريم له

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رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 1444 – 1445هـ (2023م) ، الذي جاء ليبرهن مضي الوطن بخطى ثابتة وفق توجيهات ورؤى سديدة نحو نهضة شاملة ومتجددة في كافة المجالات، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على مستقبل المواطن والحفاظ على أمنه وتحقيق طموحاته، وسبل العيش الكريم له.

وسأل الهويريني الله – عز وجل- أن يبارك في جهود القيادة الرشيدة الرامية إلى استدامة نهضة الوطن ورخائه، ورفاهية الشعب، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان.