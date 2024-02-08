رئيس اتحاد الغرف السعودية يزور غرفة بيشة

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زار رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أمس الأربعاء غرفة بيشة ، والتقى برئيس مجلس الادارة صالح بن محمد الوتيد ، ونائبي الرئيس وعدد من أعضاء المجلس والأمانة العامة ، واستعرض اللقاء عددا من أعمال وإنجازات الغرفة في عام 2023م، وتناول أهم الفرص المتاحة للإرتقاء بمستوى قطاع الأعمال ببيشة.

وأشاد الحويزي بجهود الغرفة ودورها في التنمية الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال في المحافظة بما يحاكي تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات رؤية المملكة 2030.

من جهته قدم رئيس غرفة بيشة شكره لرئيس اتحاد الغرف السعودية على زيارته لغرفة بيشة ومايقدمه الاتحاد من دعم للغرف في تسخير كافة الامكانات لها للقيام بدورها ، مؤكدًا بأن محافظة بيشة تمتلك العديد من المزايا التنافسية في المجال الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل على تطوير الخارطة الاستثمارية لرجال وسيدات الاعمال بالمحافظة.