رئيس اتحاد الملاكمة والركل يُعيّن المزيد أميناً عاماً والشهري مديراً تنفيذياً للاتحاد

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أصدر رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل “كيك بوكسينغ” أحمد بن محمد الطويان, قراراً بتعيين الأستاذ عبدالملك بن علي المزيد أميناً عاماً للاتحاد، وقراراً إدارياً بتعيين الدكتور أحمد بن سعيد الشهري مديراً تنفيذياً للاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مؤخراً وتناول الإستراتيجية العامة للاتحاد وتقييم الأداء خلال العام الأول لتأسيسه، وبارك التكليفات الإدارية التي تلبي الهيكل التنظيمي المستهدف للاتحاد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للملاكمة والركل قد أكمل عامة الأول بنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي، وقد قدم الكثير من المنجزات الرياضية حيث شارك في 3 بطولات عالمية وأقام العديد من الأنشطة الداخلية مثل المعسكرات والبطولات.

وتضمنت إستراتيجية الاتحاد التي تستهدف خمسة أهداف إستراتيجية منها: نشر رياضية الملاكمة والركل، وتعزيز مصادر الدخل، وتحقيق حضور دولي مؤثر على العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تُركز على الشمولية، واستهداف جميع شرائح المجتمع.

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