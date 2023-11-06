رئيس الإغاثة الطبية الفلسطينية: 5500 طفل ولدوا في أكتوبر وهم بحاجة للرعاية الطبية والتطعيمات.. ونحتاج أعواما لإعادة ترميم القطاع الصحي في غزة

أكد رئيس الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور “عايد ياغى”، أن هناك ما يقارب من 5500 طفل ولدوا في أكتوبر وهم بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية والتطعيمات.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي خلف دمارا هائلا في البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية والصحية في قطاع غزة، ما يتطلب أعواما لإعادة ترميم القطاع الصحي في غزة.

وأفاد بأن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة على وشك الانهيار نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

وشدد على وجوب توفير ممرات إنسانية آمنة لنقل الجرحى والمصابين من الشمال إلى الجنوب تمهيدا لخروجهم من معبر رفح للعلاج.

https://twitter.com/i/status/1721506940243656785