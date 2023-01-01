رئيس الاتحاد يكشف حقيقة تدخله في الأمور الفنية للفريق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، العديد من المفاجأت والملفات الساخنة التي ترتبط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ونجح الاتحاد في تحقيق فوزا صعبا على مضيفه نادي أبها بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين في النسخة الحالية 2022-23.

واحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 24 نقطة بفارق نقطة الشباب والنصر متصدري جدول الترتيب.

وقال أنمار الحائلي: أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والجماهير على الفوز الصعب والمهم أمام أبها، حيث واجهنا فريق صعب وتمرس في الفوز، كما أنه توجه بالشكر إلى نادي أبها على حسن الاستقبال.