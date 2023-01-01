رئيس الاتحاد يكشف حقيقة تدخله في الأمور الفنية للفريق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، العديد من المفاجأت والملفات الساخنة التي ترتبط بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ونجح الاتحاد في تحقيق فوزا صعبا على مضيفه نادي أبها بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين في النسخة الحالية 2022-23.
واحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 24 نقطة بفارق نقطة الشباب والنصر متصدري جدول الترتيب.
وقال أنمار الحائلي: أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والجماهير على الفوز الصعب والمهم أمام أبها، حيث واجهنا فريق صعب وتمرس في الفوز، كما أنه توجه بالشكر إلى نادي أبها على حسن الاستقبال.
وأضاف أنمار الحائلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد”، أتوجه بالشكر إلى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على الحضور، لأنه تشريف للقطاع الرياضي، أهالي عسير محظوظون به، وهو لديه خلفية رياضية كبيرة وسألني عن اللاعبين وأسباب تألق الاتحاد، وأشكره على حضوره ودعمه لأندية الوطن.
وتابع: بدأنا الإعداد لمباراتنا المقبلة أمام الهلال في الجولة الثانية من دوري روشن، سنفرح اليوم بالنقاط الثلاث لأنها مستحقة وبعدها نستعد لمواجهة الهلال، كل مباراة نأخذها على حدة في هذا الموسم”.
أوضح رئيس الاتحاد، أنه لا يتدخل بالأمور الفنية، لست من الرؤساء الذين يتدخلون في عمل المدربين، دورنا كإداريين هو توفير كل الأدوات التي تساعد على النجاح وهذا يخص الفريق الكروي وكذلك جميع الألعاب، كلنا ثقة بنجوم فريقنا، ونحن كإدارة نؤدي ما علينا وهم كلاعبين كذلك”.
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