رئيس البرلمان التايلندي: المملكة هي القدوة المثالية في العمل الخيري على مستوى العالم

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أكد رئيس البرلمان التايلندي وان محمد نور ماثا، أن المملكة بقيادتها الرشيدة لها دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية والتبرعات الخيرية للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية العلمية للطلبة التايلنديين، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ لما تجده تايلند من دعم وتقدم في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال حضوره مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقامتها الملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة التايلندية بانكوك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي، ورؤساء المجالس الإسلامية، وأعضاء اللجنة المركزية للشؤون الإسلامية بتايلند.

وأشاد “وان ماثا” بالإسهامات والمبادرات الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، والبرامج والأنشطة التي تنفذها، حتى أصبحت القدوة المثالية في العمل الخيري على مستوى العالم.