رئيس البرلمان العربي يُثَمّن جهود المملكة المبذولة لخدمة الحرمين الشريفين وتنظيم وتيسير الحج لضيوف الرحمن

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ثَمّنَ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – “حفظهما الله” -، لإتمام موسم الحج هذا العام.

ونوّه العسومي في بيان له اليوم، بما قُدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى سُبل الراحة والأمان للحجاج.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بسعي المملكة الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عامًا تلو الآخر، وتسخير إمكانياتها للتيسير على ضيوف الرحمن، مُهَنّئًا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وداعيًا المولى عز وجل أن يَمُنّ على المملكة بدوام الأمن والاستقرار، وأن تقوم بتنظيم موسم الحج لأعوام مديدة.