رئيس البرلمان العربي يُعَزّي الإمارات والبحرين في شهداء الواجب من القوات المسلحة

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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الفيدرالية، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب، وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدان العسومي في بيان له اليوم، الأعمال الإرهابية التي طالت الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وجميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود للقضاء على الإرهاب في الصومال واجتثاثه من جذوره، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية، وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.

وشدد رئيس البرلمان العربي على وقوف البرلمان وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، مُقَدّمًا التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يَمِنّ بالشفاء العاجل على المصابين.