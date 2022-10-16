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رئيس الجمعية العلمية لـ “داء السكري” يكشف ميزانية وزارة الصحة للعلاج (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 1:04 صباحًا

كشف البروفسور عبدالرحمن الشيخ رئيس الجمعية العلمية لداء السكري، أن علاج مرض السكر يُكلف حوالي 11% من ميزانية وزارة الصحة عالميًا.

وقال البروفسور عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجمعية العلمية لـ “داء السكري”، في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “صراحة علاج السكر يكلف خاصة في مضاعفات السكري وذلك على مستوى العالم”.

وأكمل: “وتبلغ ميزانية الصحة التي تصرف على علاج مرض السر ومضاعفاته حوالي 11 في المئة من ميزانية الصحة العالمية”.

وأضاف: “هذه نسبة عالية مقارنة بالأمراض الأخرى مثل غسيل الكلي والعيون والقدمين، وهذا يأخذ نسبة كبيرة جدا من الوزارة، لأن عدد المصابين عالي بالنسبة لعدد السكان”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 16 أكتوبر 2022 - 1:04 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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