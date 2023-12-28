رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية

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استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض اليوم, معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

وجرى خلال اللقاء, عقد اجتماع بحضور عدد من المسؤولين بالديوان العام للمحاسبة وهيئة الحكومة الرقمية، اُستعرض خلاله تجربة الديوان في تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونياً من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية “منصة شامل”، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في مجال التحول الرقمي، وبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل القائم بين الجهتين في المجالات ذات العلاقة.