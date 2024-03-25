رئيس الشؤون الدينية يشكر القيادة على الدعم السخي لحملة جود المناطق

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رفع معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان بمبلغ 150 مليون ريال.

وأشار إلى أن التبرع السخي من القيادة يؤكد الاهتمام بكل ما يدعم العمل الخيري ويعد استمرارًا لمسيرة المبادرات المتوالية التي توفر البرامج والقنوات الخيرية والتطوعية، ويمثل منهج المملكة الذي دأبت عليه منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حتى هذا العهد الزاهر.

وحث رئيس الشؤون الدينية الجميع على المساهمة في الحملة والمشاركة في دعمها لإيجاد الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة احتسابًا للأجر وتعزيزًا لقيم التراحم وتلمّس حاجات المواطن وتوفير متطلباته وتعزيز مبادئ التكافل.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمان من دعم وعناية بأبناء الوطن، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ونماءها وأن يكتب لجميع المساهمين في هذه الحملة الأجر والثواب.