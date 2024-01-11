رئيس الطيران المدني يتفقد سير العمليات التشغيلية بمطار المدينة المنورة

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تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سير العمليات التشغيلية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد عبدالله المغلوث، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات الدكتور إبراهيم الراجحي، ومستشار معالي الرئيس للحوكمة والمشاريع التنفيذية المهندس سليمان بن أحمد البسام.

واطّلع معاليه على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وجاهزية المطار على مدار الساعة لذروة موسم العمرة لعام 1445، وأكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، مشيدًا معاليه بالجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار وتضافر جهودهم وتكاملها لضمان تقديم أرقى الخدمات.

وعبّر معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم والمتابعة الدائمين، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عبر مطارات المنطقة وإثراء تجربتهم، مُشيراً إلى أن الهيئة تعمل بدعم من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع النقل الجوي والمطارات والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع.