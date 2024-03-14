رئيس “الغذاء والدواء” يبحث فرص الاستثمار مع شركات أميركية بمجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية

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التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عددًا من مسؤولي شركات أمريكية في مجالات الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وجرى خلال اللقاءات استعراض الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها “الغذاء والدواء”، كما تم مناقشة دعم “الهيئة” لأعمال وتطلعات القطاع الخاص في ظل فرص التنمية النوعية والواعدة التي توفرها المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها فرص الاستثمار في توطين صناعات الدواء والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك قطاع التقنية الحيوية، وسلامة الغذاء.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش الزيارة الرسمية لوفد “الهيئة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للأجهزة والمستلزمات الطبية (IMDRF) في دورته الـ25، وانطلاقًا من رغبة “الهيئة” في تعزيز فرص الاستثمار، وتعزيز التواصل ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين.