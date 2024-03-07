رئيس “الغذاء والدواء” يزور جناح المنظومة الصحية في “ليب”24

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زار معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، جناح المنظومة الصحية الذي تشارك فيه “الهيئة” في النسخة الـ (3) من مؤتمر (ليب 2024)، والذي تستعرض فيه “الهيئة” أبرز التقنيات الناشئة وأنظمة الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في تعزيز المنظومة الرقابية على الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك خلال الفترة 4 – 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

كما زار معاليه جناح “السعودية الرقمية” الذي يستعرض للزوار مستقبل التحول الرقمي واستخدام التقنية في الابتكار الحكومي، وعددًا من أجنحة الجهات الحكومية والشركات الناشئة للاطلاع على التقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ماجد الزغيبي في جلسة حوارية تقام ضمن فعاليات “ليب” 24 اليوم، تحت عنوان “التقنيات الناشئة في التحول الرقمي” الدور الحاسم للتقنيات الناشئة في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز تجربة ورضا العملاء.

واستعرض الزغيبي كيفية توافق إستراتيجية الهيئة مع التقنيات الناشئة لتحقيق رؤية التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن تركيز الهيئة ينصب على جعل المستفيد في قلب عملية التحول، موضحًا أن هذه التقنيات تسهل وتبسط العمليات التشغيلية للجهات الحكومية، مؤكدًا أهمية التكامل السلس للتقنيات الجديدة مع الأنظمة القائمة لضمان انتقال بلا عوائق.

يذكر أن “الغذاء والدواء” تشارك في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2024)، والذي يمثل محورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا، بمشاركة أكثر من (450) شركة، و(180) دولة، و(902) جهة.