رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي شركات الأغذية السنغافورية

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ترأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، نقاش الطاولة المستديرة الذي جرى عقده بين الهيئة وممثلي شركات الأغذية والأدوية في سنغافورة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

واستهل معاليه اللقاء بنبذة عن الهيئة ومجالاتها والإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء، إضافةً إلى إجراءات التسجيل ذات الاهتمام لدى القطاع الخاص.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطلعات القطاع الخاص، واستعراض أفضل الممارسات التي توفرها الهيئة في سبيل دعم القطاع الخاص، والأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة الهيئة في الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء الذي يقام في جمهورية سنغافورة خلال الفترة 16-20 أبريل الجاري.