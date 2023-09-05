رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية يزور الهيئة المصرية العامة للمساحة

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التقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل والوفد المرافق له في القاهرة اليوم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس خالد سيد أمين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي “الأسبوع الجيومكاني الأول 2023″،الذي تنظمه الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وجرى خلال القاء استعراض أبرز الخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئتين, وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.