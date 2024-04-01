رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يتسلم مهامه رسميًا

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تسلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى اليوم، مهامه رسميًا، من خلال مراسم التسليم والاستلام من رئيس الوزراء السابق محمد أشتية، في مكتب رئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية.

وسلّم أشتية، رئيس الوزراء الجديد مصطفى عددًا من الملفات الهامة للمتابعة والمراكمة عليها، مثل: خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يمر بصعوبات وتحديات، وفي المقدمة منها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال لاسترجاع كامل حقوقه المشروعة.