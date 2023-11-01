رئيس الوزراء الفلسطيني: مايجري في غزة تطهير عرقي ومحاولة تهجير قسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية

المناطق-واس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للمجازر المروعة التي ترتكبها -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- بحق أبناء شعبنا منذ 25 يوماً في قطاع غزة، التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وأضاف أشتية أن ما يجري في قطاع غزة تطهير عرقي ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكينها.