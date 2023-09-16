رئيس الوزراء الكوبي يكسر البروتوكول خلال لقائه الأمير فيصل بن فرحان

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كسر رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، اليوم السبت، البروتوكول الرسمي لاستقبال الضيوف خلال لقائه بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وحسب الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، كشف ماريرو كروز السبب قائلًا للأمير فيصل بن فرحان “أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر بأنك في بيتك”.

وكان رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو كروز، استقبل اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الكوبي ريكاردو كابريساس، في العاصمة الكوبية هافانا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.