رئيس الوزراء الهولندي يهدد بالاستقالة بعد خلافات بشأن الهجرة

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم (الجمعة)، أنه سيقدم استقالة حكومته بعد بلوغ الخلافات بشأن الهجرة بين أركان الائتلاف الحاكم حداً لا يمكن تجاوزه.

وقال روته في مؤتمر صحفي «هذا المساء توصلنا للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريباً استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة»، نقلاً عن (روسيا اليوم).

وانهار الائتلاف الحكومي في البلاد في وقت سابق من نهار اليوم (الجمعة)، بعد عام ونصف من الحكم، وذلك على إثر فشل الأطراف في التوصل لاتفاق حول الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء روته، وهو رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ هولندا، قد أشرف على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، لكنها أخفقت في التوصل إلى أي اتفاق.