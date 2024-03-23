رئيس برشلونة يعترف برغبته في التعاقد مع مدافع نابولي

المناطق_متابعات

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع ستانيسلاف لوبتكا مدافع نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لقد تحدثنا عن لوبتكا مع ديكو، برشلونة يريد التعاقد معه بالفعل، ولكن هناك الكثير من الأشياء يجب أن تحدث أولاً».

وكان برانيسلاف جاروسيك وكيل أعمال لوبوتكا قد ذكر في وقت سابق، أن اللاعب تلقى بعض العروض من الدوري السعودي في يناير الماضي، مشيرًا أن رغبة مدافع نابولي هي البقاء في أوروبا واللعب بدوري الأبطال.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق برشلونة نظيره لاس بالماس يوم السبت القادم، على ملعب مونتجويك الأولمبي، في الدوري الإسباني «الليجا».