رئيس تحرير مجلة روز اليوسف: مصر والسعودية ركيزتا العمل العربي المشترك في كافة المجالات

القاهرة ـ أحمد حماد

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الهدف من المنتدى السعودي للإعلام هو تبادل للآراء والأفكار في المجال الإعلامي.

وأضاف “الطاهري”، خلال لقاء على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك جهدا واضحا بين النسخة الثانية والثالثة خاصة في مجال التقنيات التكنولوجية، مشيرا إلى أن كلا من مصر والسعودية يشكلان ركيزة العمل العربي المشترك في المجالات كافة، ودعائم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن العنوان العريض للمنتدى “الإعلام في عالم يتشكل”، وأسفل هذا العنوان نستطيع التحدث عن أمور عديدة للبيئة المحيطة للرسالة الإعلامية مثل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثورة التكنولوجية التي بحاجة إلى استيعابها وتوظيفها والتفوق عليها وصيحات جديدة في العمل الإعلامي وقضايا المناخ وتأثيرها بالرسالة الإعلامية أو الرسالة الإعلامية الخاصة بقضايا المناخ.

وأشار إلى أن الرسالة الإعلامية في النهاية هي تقدم لمجتمعات إنسانية، هذه المجتمعات الإنسانية في حالة تطور وتطلع مستمر، وبالتالي الإعلام هو الآخر في حالة تطور وتطلع لمواكبة ما يتطلع إليه المجتمع بشكل أو بآخر.