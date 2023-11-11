رئيس جمهورية القمر المتحدة يؤكد أن القمة العربية الإسلامية تدعو إلى الرد والاستجابة للظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين

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أكد فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، تدعو للرد والاستجابة للظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على إقامة هذه القمة وسط هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقال فخامته في كلمته خلال أعمال القمة: إن سكّان قطاع غزة يعيشون في عدد قليل من الكيلومترات، وسط هذه الوحشية وفي هذه الظروف القاسية، والغالبية العظمى منهم أطفال ونساء، والكثير منهم تحت الأنقاض، وهناك إزالة للبيوت والمناطق السكنية.

وأضاف: أن دولة فلسطين ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً بضرورة إنهاء الاحتلال، والعمل لأجل الكرامة الإنسانية دون النظر إلى اعتقادات الناس.

ودعا المجتمع الدولي لوقف هذه المذابح باسم أطفال غزة وباسم إخوتنا وباسم إنسانيتنا، ووضع حل لهذه الأزمة للحفاظ على السلام والاستقرار في بلادنا.