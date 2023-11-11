رئيس جمهورية طاجيكستان: الوضع المتأزم في فلسطين يثير قلق المجتمع الدولي بشكل كبير

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أكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، أن الوضع المتأزم في فلسطين يثير قلق بلدان والمجتمع الدولي بشكل كبير جراء ما يتعرض له سكان غزة من قصف وقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال والتهجير القسري وقطع الطرق أمام الإمدادات والمساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية الحيوية.

ودعا فخامته في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم إلى سرعة وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات لتحقيق استقرار الوضع وضمان السلام العادل والدائم من خلال تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال :”إنه في نوفمبر 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تحت رقم 181 بشأن إقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين ولكن حتى اليوم لم تتحقق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ومن هذا المنطلق ينبغي لبلداننا والمجتمع الدولي بذل الجهود لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وأضاف أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى استناد مسار الحوار السياسي الشامل يعد أمرًا مهمًا للتوصل إلى تسوية للقضية لوقف معاناة أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة من نقص الدواء والغذاء والكهرباء وغير ذلك من الضروريات الأساسية في ظل ظروف الحصار الكامل.

وشدد على أن الأزمات والتهديدات والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم الإسلامي تدفعنا نحو وحدة وتوافق واتحاد ووئام أكثر من أي وقت مضى واليوم نشهد أن هذه العوامل أدت إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير في مختلف مناطق العالم الإسلامي وجلبت عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية طويلة المدى من خلال تهجير ملايين الأشخاص قصرًا وتشريدهم مما كانوا يبحثون عن حياة أفضل وأكثر أمنًا.

وأشار إلى أن دول العالم الإسلامي المتطورة اقتصاديا والتي تتمتع بفرص مالية واستثمارية واسعة يمكن أن تقوم بدور فعال في هذا المسار وأن طاجكستان التي مرت في تاريخها الحديث في حرب مدمرة تؤيد تدابير صنع السلام والحل السلمي لجميع مشاكل وصراعات العالم، داعيًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للأمم المتحدة أن يراقب بشكل صارم تنفيذ الالتزامات القانونية لحماية القانون والنظام الدولي فيما يتعلق بفلسطين .