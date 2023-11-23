رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية: الخيل يمثل عنصرا أساسيا في تاريخ السعودية الأولى ومهرجان “عبية” يساعدنا في الحفاظ على تاريخنا

أكد رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية “طلال كنسارة”، أن الخيل يمثل عنصرا أساسيا في تاريخ الدولة السعودية الأولى.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مهرجان عبية يساعد في الحفاظ على تاريخ المملكة الطويل مع تربية الخيول والاعتناء بها.

وأوضح أن الشعب السعودي يحب التمسك بتاريخه وبالحفاظ على عاداته وتقاليده التي تركها له أجداده.