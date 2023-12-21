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رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية في مجلس الشورى: العلاقة بين المملكة وبولندا منذ عهد المؤسس عام 1929

21 ديسمبر 2023 - 12:15 مساءً

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البولندية في مجلس الشورى “هزاع القحطاني”، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبولندا تعود لتاريخ الملك المؤسس عام 1929.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الدبلوماسي” عبر قناة “السعودية”، أنه تم افتتاح السفارة البولندية على الأراضي السعودية عام 1998 لتبدأ عمليات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن السياسة السعودية تولي العلاقات السعودية البولندية اهتماما كبيرا، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

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21 ديسمبر 2023 - 12:15 مساءً
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