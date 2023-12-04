رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يُدشّن منصة “راعي النظر” الرقمية

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دشّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس، رئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أمس، منصة “راعي النظر” الرقمية الموازية لمسابقات النادي.

ويأتي تدشين المنصة وإطلاق باكورة مسابقاتها (جوهرة الصحراء) بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ حيث تعد المسابقة أحدث جوائز المهرجان هذا العام.

وانبثقت فكرة المسابقة من تغريدة لرئيس النادي لقيت تفاعلًا كبيرًا، حيث تساءل فيها عن الفردية الأشهَر والأكثر شعبية خلال العشرين عامًا الماضية، وتوالت مئات الردود من جمهور الإبل متضمّنة العديد من أسماء الفرديات المشهورة، وتم حصر 32 اسمًا هي الأكثر تداولاً لتنطلق بها المسابقة.

وستمنح منصة راعي النظر للمسجلين 10 أصوات مجانية تتجدد يومياً، لدعم الفردية المحبّبة، وتأهيلها عبر مراحل المسابقة، حتى وصولها للمواجهة النهائية، وحصولها على لقب جوهرة الصحراء، والفردية الأكثر جماهيرية في الجزيرة العربية.