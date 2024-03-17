رئيس مجلس الشورى يرفع الشكر للقيادة الحكيمة على التبرع السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري

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رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين بلغا ٧٠ مليون ريال.

ونوه رئيس مجلس الشورى بما توليه القيادة الحكيمة – أيّدها الله – في هذه البلاد المباركة للأعمال الخيرية من أهميةٍ بالغة؛ انطلاقاً من قيّم إسلامية تدعو إلى التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مؤكداً معاليه حرص القيادة الحكيمة في المملكة على الخير والتشجيع على البذل و التبرع من خلال مؤسساتٍ وطنيةٍ، تستهدف تعزيز قيم التكافل المجتمعي والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء، وتسهم بشكلٍ فعّال في تنمية مختلف المجالات التي تخدم المجتمع، وترسّخ ثقافة التكافل و المسؤوليَّة الاجتماعيَّة.

وسأل رئيس مجلس الشورى المولى – عزَّ وجلّ – أنْ يحيط خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ عهده الأمين برعايته وحفظه، وأن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها، إنه سميعٌ مجيب الدعوات.