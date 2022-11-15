رئيس مجموعة تواصل الشباب: وفد الشباب السعودي لمجموعة تواصل شباب العشرين قدم توصياته خلال قمة إندونيسيا

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أكد رئيس مجموعة تواصل الشباب بالمملكة العربية السعودية عثمان المعمر أن مجموعة تواصل الشباب (Y20) تعد من أهم المنصات العالمية لدى الشباب لقربها من متخذي القرار وقدرة تأثيرها على السياسات العامة الدولية، حيث يشارك فيها أكثر من 20 وفداً شبابياً من دول العشرين.

وأوضح المعمر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا أن وفد المملكة لمجموعة تواصل شباب العشرين قدم توصياته المتعلقة بالسياسات العامة المعنية بشؤون الشباب من خلال البيان الختامي الذي يتضمن هذه التوصيات، حيث سُلم البيان الختامي للرئاسة الأندونيسية المستضيفة لمجموعة العشرين هذا العام في ختام قمة تواصل شباب العشرين التي أُقيمت في مدينتي جاكرتا وباندونق في دولة إندونيسيا، وسيتم عرض البيان على قادة دول العشرين من خلال أجندة قمة العشرين في نوفمبر الحالي.

وأفاد أن أهمية مجموعة تواصل الشباب تكمن في كونها منصة عالمية يجتمع فيها قادة الشباب من دول العشرين، لمناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالشباب، وتبادل وجهات النظر حول آفاق الاقتصاد العالمي، لتحقيق التعاون الدولي، وخلق سياسات عملية تواكب التحديات المستقبلية وتعزز النمو الاقتصادي، وتمكين صوت الشباب ليصل للعالم من خلال تطوير سياسات مقترحة لقادة مجموعة العشرين.

وأبان أنه بعد عامين من إقامة القمة على المنصات الرقيمة بسبب جائحة كوفيد-19 (حيث أقيمت القمة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020 وعقبتها الرئاسة الإيطالية 2021)، جمعت القمة تحت الرئاسة الإندونيسية في 2022 وفود الشباب من جميع دول مجموعة العشرين و أعضائها في إندونيسيا لوضع السياسات المعنية بتمثيل الشباب في دولهم، حيث قام المشاركون خلال القمة بمناقشة موضوعات رئيسة متنوعة بما يتماشى مع أجندة أعمال مجموعة العشرين.

وذكر أن وفد المملكة تضمن لهذا العام خريجي برنامج “الأصوات المتمكنة” التابع لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، الذي يؤهل الشباب السعودي لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واختير الوفد من خلال سلسلة من المقابلات من قبل المؤسسة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لتمثيل المملكة في وفد مجموعة تواصل شباب العشرين، واعتمد وفد قمة تواصل شباب العشرين بيان مجموعة شباب العشرين 2022، وتم التوقيع عليها رسميًا، كما عقدت الجلسة العامة والتوقيع في مبنى المؤتمرات الآسيوي الأفريقي (KAA) – موقع مؤتمر باندونغ التاريخي لعام 1955.

وأفاد أن البيان دعا إلى زيادة مشاركة الشباب عبر الحوكمة الرقمية، لا سيما في خصوصية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد ميثاق جودة الحياة الرقمية بحلول عام 2023 الذي يحدد المبادئ التي تعطي الأولوية للصحة العقلية والنفسية وسلامة الأطفال وحماية المستهلك وتوفير خدمات جودة الحياه الرقمية الشاملة، مفيدًا أن وفد شباب المملكة كان له دور فعال في دعم وتحقيق التعاون الدولي فيما يخص نشر الوعي واحترام قيم وثقافات المجتمعات، ورفع كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها من خلال المبادرات الخضراء والاقتصاد الدائري، وتمكين الشباب في بيئة العمل ومجالات ريادة الأعمال.