رئيس مركز اليمامة يكرم المشاركين في “شتاء اليمامة”

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كرم رئيس مركز اليمامة بمحافظة الخرج فراج بن ضيدان الجهات المشاركة في “شتاء اليمامة”.

وأوضح رئيس مركز اليمامة خلال التكريم أن نجاح الفعاليات يأتي بفضل من الله ثم بالدعم إلا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج الذي سخر كافة الإمكانيات لفعاليات شتاء اليمامة وشارك الأهالي والزوار الفعاليات برعايته وحضوره.

وقدم “أبو ثنين” خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة سواء كان قطاعات حكومية أو قطاع خاص أو منظمين ومشاركين.

جدير بالذكر أن “شتاء اليمامة” أختتم الخميس الماضي وسط حضور وتفاعل من الزوار في أربعة مواقع مختلفةً للفعاليات وهي شتوية جمعية التنمية الأهلية وشتوية المزرعة وشتوية مزرعة وثانه الفراولة وشتوية القرية التراثية.