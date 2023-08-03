رئيس مفوضية حقوق الإنسان السوداني السابق: انتهاكات تتعرض لها السيدات وصلت حد الاغتصاب في عدد من المناطق السودانية

أكد رئيس مفوضية حقوق الإنسان السوداني السابق الدكتور “رفعت الأمين”، أن الشعب السوداني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة في ظل غياب الشفافية والعدالة، جراء النزاع المسلح الذي لا يزال قائما حتى اللحظة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الشعب السوداني يواجه جميع أنوع الانتهاكات الإنسانية، خاصة السيدات حيث يتعرضن لانتهاكات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب في عدد من المناطق السودانية.

وأوضح أن الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها السيدات السودانيات تتم على أيدى الجماعات المسلحة المتنازعة في السودان، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر عدة مرات في عدد من المناطق والمحافظات السودانية.

ودعا الجميع إلى التزام الهدوء ومحاولة التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب المندلعة في السودان، لكي ينعم الشعب السوداني بالهدوء والاستقرار، بعد صراع مسلح أودى بحياة الآلاف.