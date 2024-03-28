رئيس “هيئة الإذاعة والتلفزيون” يعلن عن مبادرة لتشجير الهيئة

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أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي عن إطلاق مشروع تشجير في الهيئة، ضمن مشروع تحسين البيئة المكتبية المعدة سابقا، كما يشمل المشروع تشجير الساحات وبعض الأماكن المخصصة للتشجير، لتنعكس إيجابا على جودة الحياة، وخلق بيئة محفزة للموظفين.

جاء ذلك خلال الاحتفاء باليوم السنوي الأول “27 مارس” من كل عام الخاص بمبادرة السعودية الخضراء، ونوه الحارثي على إن الهيئة تسخر كافة منصاتها لخدمة المبادرة وأهدافها، التي تعد ترسيخًا لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محليًا ودوليًا، ودعمًا لنهجها في التحفيز للتغيير الإيجابي والمؤثر.

وأشاد المهتم والناشط البيئي سعيد السهيمي على ما اتخذته هيئة الإذاعة والتلفزيون في قرار التشجير وأنه يعد مساهما في مشروع الرياض الخضراء النابع من مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عام 2021، مضيفا أن ما اتخذه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظفين، وخلق بيئة عمل جاذبة، ورفع جودة الحياة.

ودعا سعيد السهيمي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص إلى التفاعل وانتهاج ما اتخذته “الإذاعة والتلفزيون” في مشروع التشجير حيث يعدون عنصرا مهما ومشاركا أساسيا في هذه المهمة الوطنية، لتتحول القطاعات الحكومية والخاصة إلى بيئة جاذبة لموظفيها وتساهم في رفع جودة الحياة.

واختتم السهيمي حديثه بطلب إلى الأهالي والأفراد بالتكاتف في هذا المشروع الأخضر العملاق، من خلال وضع شجيرات أمام المنزل ليزداد بذلك جمالا وكسر الجمود في المنازل الإسمنتية، وذلك بحسب قدرة الأفراد والأهالي على ذلك.