رئيس هيئة الغذاء والدواء يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون

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رأس معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الذي انعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إنجازات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال سلامة الأغذية ومنها إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الموحدة بين دول المجلس المعتمدة بصفة إلزامية كاللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون (GCC-RASFF)، والأنظمة والقوانين المعتمدة بصفة استرشادية مثل القانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ودليل إصدار شهادات المنتجات الغذائية المتداولة بين دول المجلس، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وآلية تطبيق الدليل الخليجي للأغذية المستوردة، وآلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها، وآلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال.

كما ناقش أعضاء اللجنة الوزراء لسلامة الأغذية الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، والأغذية المستحدثة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.