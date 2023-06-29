رئيس هيئة الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد العويسي اعتزاز المملكة وقادتها وأهلها بخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم كل سبل الراحة والطمأنينة والخدمات لهم، مبيناً أنه منذ بداية شهر ذي القعدة، ومنسوبي الهيئة يستقبلون ضيوف الرحمن من المنافذ البرية والجوية والبحرية، ويقدمون لهم الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والتوعوية والخدمات الإنسانية.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي كلّفت أكثر من (4500) ممارس صحي ومتطوع، ليسهموا مع مختلف قطاعات الدولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى دعم القطاعات الحكومية والأمنية وتدريبهم على الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة ليكونوا المستجيب الأول حال الحاجة لذلك.

وسأل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الله أن يتم على حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.