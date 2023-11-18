رئيس هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب على غزة أملا في إطلاق سراح المختطفين

المناطق_متابعات

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، أن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب على غزة أملا في تحقيق أي إنجاز من أي نوع.

وقال رئيس هيئة الأسرى – في مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم /السبت/ – “إن بنيامين نتنياهو في سباق مع الزمن لإطلاق سراح المختطفين”.. مضيفا “أن ما يحدث من أعمال وحشية هو تعبير عن حالة الاضطراب والعمى التي تعيشها دولة الاحتلال، وليس لهدف يسعون لتحقيقه”.

وأوضح فارس، أن المستشفيات في قطاع غزة تعرضت كلها للقصف والحصار ووقع بها شهداء خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل.. لافتا إلى أن ما يحدث هو عملية تطهير عرقي وتهجير قسري للسكان من خلال عدم توفر الطعام والدواء والوقود؛ فإسرائيل تريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها.